В Москве мужик с топором разнёс чей-то Nissan GT-R на Новоясеневском проспекте, после чего сел в свою машину и уехал.
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В Москве мужик с топором разнёс чей-то Nissan GT-R на Новоясеневском проспекте, после чего сел в свою машину и уехал.
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