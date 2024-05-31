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Банк ВТБ впервые выдал ипотеку в Крыму

Банк ВТБ впервые выдал ипотеку в Крыму

Первый ипотечный кредит на приобретение строящегося жилья в Крыму был выдан банком ВТБ. Сделка была оформлена дистанционно, заёмщик находился в Ханты-Мансийске, а сумма кредита составила 3,2 миллиона рублей.

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