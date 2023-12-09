Путин отметил вклад Пиотровского в сохранение духовного наследия человечества

фотохост-агентство ТАСС/Петр Ковалев Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с днем рождения генерального директора Государственного Эрмитажа, академика РАН и РАХ Михаила Пиотровского, отметив его вклад в сохранение исторического и культурного наследия.
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