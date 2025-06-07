Нынешняя правящая верхушка Германии создаёт предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между ФРГ и Россией, заявил в опубликованном в субботу, 7 июня 2025 года, открытом к бундестагу председатель Госдумы Вячеслав Володин.