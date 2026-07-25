Инфографика: крупнейшие потребители нефти в мире / © World Visualized Остальные восемь стран из первой десятки — Индия, Россия, Саудовская Аравия, Япония, Бразилия, Южная Корея, Канада и Германия — заметно уступают двум лидерам, однако вместе формируют огромную долю мирового спроса на нефть.
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