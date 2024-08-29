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ЕС отправил Украине 1,4 млрд евро из доходов от российских активов

ЕС отправил Украине 1,4 млрд евро из доходов от российских активов

Евросоюз уже направляет на помощь Украине доходы от замороженных российских активов. Об этом заявил в четверг, 29 августа, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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