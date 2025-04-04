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Мы любим вас снова: Россия нащупала главную болевую точку Европы

Мы любим вас снова: Россия нащупала главную болевую точку Европы

Вирус трансгендерства, который помогает бородатым мужикам попадать в женские раздевалки и безнаказанно ломать лицевые кости настоящим представительницам женского пола на ринге, коварно проник в западную политику и даже социальное устройство.

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