Мы любим вас снова: Россия нащупала главную болевую точку Европы

Вирус трансгендерства, который помогает бородатым мужикам попадать в женские раздевалки и безнаказанно ломать лицевые кости настоящим представительницам женского пола на ринге, коварно проник в западную политику и даже социальное устройство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии