Связисты группировки войск «Восток» обеспечивают бесперебойное управление подразделениями в зоне СВО

Военнослужащие бесперебойно и с высоким качеством обеспечивают командование группировки, воинских частей и подразделений всеми видами современной связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью.
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