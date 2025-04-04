Слова Президента РФ воодушевили ветерана СВО к участию в программе «Герои НовоСибири»

«Президент России сказал, что никто иной не может так грамотно и с самоотдачей участвовать в становлении нашей сильной России, как патриоты, ставшие участниками СВО, которые уже доказали свою любовь, преданность нашей Родине и могут также, отдавая всего себя, выполнять задачи уже в мирной жизни, чтобы достичь тех целей, того уровня жизни, которого мы все достойны.