Слова Президента РФ воодушевили ветерана СВО к участию в программе «Герои НовоСибири»

«Президент России сказал, что никто иной не может так грамотно и с самоотдачей участвовать в становлении нашей сильной России, как патриоты, ставшие участниками СВО, которые уже доказали свою любовь, преданность нашей Родине и могут также, отдавая всего себя, выполнять задачи уже в мирной жизни, чтобы достичь тех целей, того уровня жизни, которого мы все достойны.
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