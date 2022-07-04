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Азербайджанка из Сургута подробно рассказывает, как именно будет унижать русских

Азербайджанка из Сургута подробно рассказывает, как именно будет унижать русских

Жители Сургута устроили сход у дома оскорбившей их уроженки Азербайджана Несколько десятков человек устроили сход в Сургуте (ХМАО) под окнами квартиры, где проживает женщина, которая публично оскорбляла русских, угрожая физической расправой.

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