Захарова заявила, что все заявления Бербок нуждаются в проверке

Все заявления главы МИД Германии Анналены Бербок нуждаются в тщательной проверке, поскольку ее слова являются абсурдом, заявила 4 октября официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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