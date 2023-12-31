Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Самарской области оказали помощь водителю, попавшему в сложную дорожную ситуацию

Находящиеся на маршруте патрулирования в вечернее время, сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Новокуйбышевску старший сержант полиции Кирилл Подмарков, сержант полиции Джамшед Тоиров и стажер Валерий Марков заметили на одной из улиц города забуксовавший автомобиль марки ГАЗель.
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