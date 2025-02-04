«У меня пах болит»: Анастасия Волочкова отдохнула на Мальдивах с 26-летним ухажером

Анастасия Волочкова отдохнула на Мальдивах в компании очередного ухажера. Чем заслуженную артистку РФ покорил 26-летний танцор Марчел Абаби? Какой скандал она устроила на райских островах? Почему звезда не стала брать на отдых Прохора Шаляпина? И кто из бывших балерины недавно получил семь лет лишения свободы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».