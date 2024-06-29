«Могут использоваться только в учебных целях»: Дания забирает истребители F-35 в «урезанном» виде

Дания закупила в общей сложности 27 истребителей F-35. Из них были переданы 10 машин в модификации TR-2: 4 переброшены на территорию страны, а 6 бортов продолжали находиться в США, так как Копенгаген ждал, когда они пройдут модернизацию до уровня TR-3.