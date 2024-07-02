“Хвастался, что не будет платить за игры для Switch”: Nintendo взялась за модератора крупного пиратского сообщества на RedditNintendo также подала в суд на команду Modded Hardware, которая предлагает пользователям модифицированные консоли Switch, мод-чипы и флэш-картриджи MIG Switch.
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