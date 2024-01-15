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Путин назвал приоритетом создание условий для героев СВО

Путин назвал приоритетом создание условий для героев СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ключевым приоритетом работу над созданием всех условий для военнослужащих, совершающих подвиги на специальной военной операции и стремящихся к собственной реализации.

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