Путин назвал приоритетом создание условий для героев СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ключевым приоритетом работу над созданием всех условий для военнослужащих, совершающих подвиги на специальной военной операции и стремящихся к собственной реализации.
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