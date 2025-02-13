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Science Advances: белок MAGE-A4 ускоряет развитие раковых опухолей

Science Advances: белок MAGE-A4 ускоряет развитие раковых опухолей

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора установили, что раковые опухоли, вырабатывающие белок MAGE-A4, способны защищаться от атак иммунной системы, бесконтрольно расти и метастазировать при отсутствии гена-супрессора опухолей.

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