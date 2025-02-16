Broadcom интересуется покупкой той части Intel, которая останется после отделения предприятийО взаимодействии руководства Intel с TSMC по поводу возможного сотрудничества в сфере контрактного производства чипов стало известно накануне, и американские чиновники в процесс переговоров уже вовлечены, но остальная часть бизнеса первой из компаний привлекает компанию Broadcom, как сообщает The Wall Street Journal.
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