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Broadcom интересуется покупкой той части Intel, которая останется после отделения ...

Broadcom интересуется покупкой той части Intel, которая останется после отделения ...

Broadcom интересуется покупкой той части Intel, которая останется после отделения предприятийО взаимодействии руководства Intel с TSMC по поводу возможного сотрудничества в сфере контрактного производства чипов стало известно накануне, и американские чиновники в процесс переговоров уже вовлечены, но остальная часть бизнеса первой из компаний привлекает компанию Broadcom, как сообщает The Wall Street Journal.

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