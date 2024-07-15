Исследователи объяснили, почему люди верят в теории заговора

Более высокий уровень научной грамотности позволяет людям эффективнее отсеивать сомнительные идеи Исследователи из журна Consumer Research опубликовали результаты своей работы, доказывающие влияние научной грамотности на восприимчивость к теориям заговора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии