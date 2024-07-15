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Петербургский дневник

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Исследователи объяснили, почему люди верят в теории заговора

Более высокий уровень научной грамотности позволяет людям эффективнее отсеивать сомнительные идеи Исследователи из журна Consumer Research опубликовали результаты своей работы, доказывающие влияние научной грамотности на восприимчивость к теориям заговора.

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