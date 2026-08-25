Брянск: Экс-директор «ЭкстраМед» осуждена за мошенничество с аппаратами ИВЛ

Бывшая гендиректор поставила в детскую больницу Брянска 9 аппаратов ИВЛ, которые не соответствовали условиям госконтракта и не имели регистрации в России, получив за них более 20,7 млн рублей из федерального бюджета.
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