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Новости Брянска

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Брянск: Экс-директор «ЭкстраМед» осуждена за мошенничество с аппаратами ИВЛ

Брянск: Экс-директор «ЭкстраМед» осуждена за мошенничество с аппаратами ИВЛ

Бывшая гендиректор поставила в детскую больницу Брянска 9 аппаратов ИВЛ, которые не соответствовали условиям госконтракта и не имели регистрации в России, получив за них более 20,7 млн рублей из федерального бюджета.

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