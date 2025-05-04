БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Турция в меняющемся мире: о неразрывной связи разведки, дипломатии и большой политики

Турция в меняющемся мире: о неразрывной связи разведки, дипломатии и большой политики

Закрывая 13 апреля Анталийский дипломатический форум, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с рядом заявлений, отражающих взгляды Анкары по важным международным вопросам, исходя из представления о том, что «дипломатия строится не на конфронтации, а на поиске точек соприкосновения».

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