Турция в меняющемся мире: о неразрывной связи разведки, дипломатии и большой политики

Закрывая 13 апреля Анталийский дипломатический форум, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с рядом заявлений, отражающих взгляды Анкары по важным международным вопросам, исходя из представления о том, что «дипломатия строится не на конфронтации, а на поиске точек соприкосновения».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии