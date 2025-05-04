Турция в меняющемся мире: о неразрывной связи разведки, дипломатии и большой политики

Закрывая 13 апреля Анталийский дипломатический форум, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с рядом заявлений, отражающих взгляды Анкары по важным международным вопросам, исходя из представления о том, что «дипломатия строится не на конфронтации, а на поиске точек соприкосновения».