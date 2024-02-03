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Безработная Лолита Милявская высмеяла недоброжелателей в соцсетях

Безработная Лолита Милявская высмеяла недоброжелателей в соцсетях

Оскандалившаяся Лолита Милявская ответила критикам своего нового увлечения. Исполнительница хита «На Титанике» осталась без работы после «голой» вечеринки Ивлеевой, из-за чего придумала себе новое занятие — она решила покрасить потолок.

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