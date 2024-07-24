Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

72 067 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Проезд по участку ЗСД в Петербурге станет бесплатным 25 и 28 июля

Как сообщила 24 июля пресс-служба Смольного, с 10:00 до 14:00 25 и 28 июля проезд по Западному скоростному диаметру на участке от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта, а также обратно будет бесплатным в связи с репетицией и проведением морского парада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх