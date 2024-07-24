Проезд по участку ЗСД в Петербурге станет бесплатным 25 и 28 июля

Как сообщила 24 июля пресс-служба Смольного, с 10:00 до 14:00 25 и 28 июля проезд по Западному скоростному диаметру на участке от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта, а также обратно будет бесплатным в связи с репетицией и проведением морского парада.