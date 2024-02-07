В Британии вставная челюсть Черчилля ушла с молотка за £18 тыс.

По результатам торгов аукционного дома The Cotswold Auction Company в Челтнеме (Великобритания) вставная челюсть бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Уинстона Черчилля ушла с молотка за £18 тыс.
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