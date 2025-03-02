Орлов о 0:0 «Зенита» с ЦСКА: «Не хватило Вендела, Лусиано расточителен, Кассьерра малоактивен. Есть вопросы к центру обороны, игра Нино – разочарование»

Команды сыграли вничью (0:0) в 19-м туре Мир РПЛ. «Конечно, «Зениту» не хватило Вендела. Ни Барриос, ни Дркушич не способны так, как бразилец, вести игру, делать проникающие передачи.
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