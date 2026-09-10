Гостомель уже не повторить: как дроны изменили десант

Полная «прозрачность» и цифровизация поля боя поставила классическую доктрину применения вертолетных десантов на грань выживания, поскольку появление тысяч малых разведывательных БПЛА, роев FPV–дронов и скоростных зенитных квадрокоптеров–перехватчиков полностью уничтожило ключевой козырь вертолета – его скрытность подлета на малых высотах.
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РФ генералы мыслят - месяцами, какой - 1ч., вы вот видели амер. генерала - в бане, на даче, под шашлык.. И я - нет..