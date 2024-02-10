Ученые РФ быстро создали новые бронежилеты для нужд спецоперации

РИА Новости/Александр Кряжев Российские ученые быстро разработали новые материалы с уникальными характеристиками, которые используются при создании бронежилетов для бойцов в зоне спецоперации, заявил глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
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