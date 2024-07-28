Дорогие жители Горноуральского городского округа! Сегодня День Крещения Руси, который ежегодно отмечается 28 июля – как день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира.
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Дорогие жители Горноуральского городского округа! Сегодня День Крещения Руси, который ежегодно отмечается 28 июля – как день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира.
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