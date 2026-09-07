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Царьград

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Мэр Донецка сообщил о четырех пострадавших после атаки дрона

Мэр Донецка сообщил о четырех пострадавших после атаки дрона

В результате атаки дрона ВСУ на Киевский район Донецка пострадали четыре человека. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что среди пострадавших женщина 1988 года рождения и трое мужчин 2010, 1962 и 1991 годов рождения.

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