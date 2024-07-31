МЧС: два человека пострадали из-за непогоды в Беларуси.

В Беларуси из-за непогоды пострадали два человека. Об этом пишет sb.by со ссылкой на МЧС.Фото из архива ´СБ´Сообщается, что упавшей от ветра веткой с дерева возле агрогородка Ерёмичи Кореличского района травмирован лесник, а в Бобруйске упавшим от порыва ветра деревом - пенсионерка.