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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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МЧС: два человека пострадали из-за непогоды в Беларуси.

МЧС: два человека пострадали из-за непогоды в Беларуси.

В Беларуси из-за непогоды пострадали два человека. Об этом пишет sb.by со ссылкой на МЧС.Фото из архива ´СБ´Сообщается, что упавшей от ветра веткой с дерева возле агрогородка Ерёмичи Кореличского района травмирован лесник, а в Бобруйске упавшим от порыва ветра деревом - пенсионерка.

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