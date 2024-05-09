Зеленский подписал указ о назначении Залужного послом в Великобритании

В четверг, 9 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому экс-главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный назначается послом страны в Великобритании.
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