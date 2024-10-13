«Можно было бы и до 80 лет пожить. В доме престарелых мне будет тяжело – кальян не дадут». Жирков о старости

– До скольки лет вы хотели бы жить? – Смотря как ходить буду. Или вообще лежать, блин. Если я буду как некоторые восьмидесятилетние, которых я знаю, – они бегают, занимаются спортом, – то можно было бы и до 80 лет пожить.