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Российские ПВО сбили два беспилотника над Тульской областью

Российские ПВО сбили два беспилотника над Тульской областью

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Тульской областью. Об очередной атаке киевского режима сообщили в пресс-службе областного министерства по региональной безопасности.

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