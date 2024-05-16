Российские ПВО сбили два беспилотника над Тульской областью

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Тульской областью. Об очередной атаке киевского режима сообщили в пресс-службе областного министерства по региональной безопасности.
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