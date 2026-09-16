Порвать на британский флаг: русская идиома воплощается в жизнь

В столице Уэльса Кардиффе состоялась уникальная встреча, которую уже окрестили исторической.
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- Германия никогда ...
Интересно, что в своё время вызвав дух сепаратизма из "кувшина" для развала Советского Союза, Запад обратно его загнать уже не может, и тот накинулся уже на него самого, а наше государство уже не развалится - многонациональный народ оказался умнее. Наоборот, Россия, мне кажется, приобрела некий иммунитет от сепаратизма, который ударил как раз по тем, кто его взращивал и "науськивал" его на нас! Шотландия уже хочет выйти из состава Великобритании, Бавария - Германии, Каталония - Испании, баски - аж сразу из Испании и Франции! "Трещат"уже Бельгия и Италия! Разговоры о выходе некоторых штатов (например - Техаса) из состава США ведутся всё отчётливее!
тупые! - ну тупые же! рвать большее на меньшие куски означает ослаблять по любому. нам то всё это по фаберже, но должны же быть там хоть малые признаки разума!