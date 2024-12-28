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Банки России в 1,5 раза увеличили продажу долгов коллекторам этой осенью

Банки России в 1,5 раза увеличили продажу долгов коллекторам этой осенью

Российские банки увеличили в 1,5 раза продажи просроченной задолженности коллекторам за осень, выставив на торги долги на сумму 117,8 млрд рублей.

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