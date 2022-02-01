Нескучные технологии

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Разработан прицел предсказывающий траекторию полета пули!

Разработан прицел предсказывающий траекторию полета пули!

Нет предела совершенству технологий! Это в полной мере можно отнести и насчет военных технологий. Например, в Америке разработали и уже принимают на вооружение чудо-прицел для стрелкового оружия, способный показывать точку попадания пули еще до … .

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