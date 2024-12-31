Рязанцев предупредили о внезапной метели 31 декабря

Непогода настигнет жителей в ближайшие три часа. Рязанцев застанет снегопад, местами сильный, видимость снизится до 1000 метров, мокрый снег будет налипать, а юго-западный ветер усилится до 17 метров в секунду.
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