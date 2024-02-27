Царьград Sebastian Kahnert/dpa/Globallookpress Небратья всегда были мастерами подать информацию так, чтобы выглядеть в самом выгодном свете.
Небратья "вошли в Крым". Контрнаступление уже началось
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Станислав Магдалинов
Думаете я этого не знаю?
Ответить
5 час.
Олег Орлов
А ещё блин в СССР анекдот ходил.... Наполеон сокрушается на том свете- Была бы у меня такая пресса, как в СССР, никто не узнал бы о моем поражении при Ватерлоо... Но... Как раз в СССР как выяснилось Правда писала правду... А вот здесь видимо навеяно мотивом того старого анекдота...
Ответить
3 час.
СВЕТЛАНА
Буданов живой труп,,,, разве не видно? Он теперь не шевелится, что там с ним после ранения? Непонятно
Ответить
20 мин.
Свежие комментарии