Небратья "вошли в Крым". Контрнаступление уже началось

Олег Орлов

А ещё блин в СССР анекдот ходил.... Наполеон сокрушается на том свете- Была бы у меня такая пресса, как в СССР, никто не узнал бы о моем поражении при Ватерлоо... Но... Как раз в СССР как выяснилось Правда писала правду... А вот здесь видимо навеяно мотивом того старого анекдота...