ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Небратья "вошли в Крым". Контрнаступление уже началось

Небратья "вошли в Крым". Контрнаступление уже началось

Царьград Sebastian Kahnert/dpa/Globallookpress Небратья всегда были мастерами подать информацию так, чтобы выглядеть в самом выгодном свете.

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Комментарии
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Станислав Магдалинов
Думаете я этого не знаю?
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5 час.
Олег Орлов
А ещё блин в СССР анекдот ходил.... Наполеон сокрушается на том свете- Была бы у меня такая пресса, как в СССР, никто не узнал бы о моем поражении при Ватерлоо... Но... Как раз в СССР как выяснилось Правда писала правду... А вот здесь видимо навеяно мотивом того старого анекдота...
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3 час.
СВЕТЛАНА
Буданов живой труп,,,, разве не видно? Он теперь не шевелится, что там с ним после ранения? Непонятно
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20 мин.

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