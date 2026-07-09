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Нижнетуринца осудили за осквернение мемориального комплекса

Нижнетуринца осудили за осквернение мемориального комплекса

В Нижней Туре городской суд признал местного жителя виновным в повреждении и осквернении мемориального комплекса, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны, и приговорил его к обязательным работам.

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