Пульт управления погодой у ребенка, который с ним балуется. Представляем прогноз на 26 мая в Владимире

Пульт управления погодой у ребенка, который с ним балуется. Представляем прогноз на 26 мая в ВладимиреСегодня, 26 мая, солнце раскалило воздух до +27 градусов, словно художник мазнул по небу кистью, наполненной жарким светом.
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