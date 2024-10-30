Оппозиция Канады начнет диалог с целью отстранения от власти правительства Трюдо

Лидер партии «Квебекский блок» Ив-Франсуа Бланше заявил, что его партия начинает диалог с другими оппозиционными силами с целью обеспечить вотум недоверия либеральному правительству премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
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