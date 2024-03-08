Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • igor kim
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Хохлов обломали с халявой

Хохлов обломали с халявой

(ой, а как же "весьмирснами?)  В Еврокомиссии заявили, что Зеленский ошибся, думая, что все снаряды от ЕС будут бесплатными.

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