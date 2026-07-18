«Динамо» о попаданиях беспилотников по складам Wildberries: «Выражаем поддержку партнеру, соболезнуем семьям погибших. В тяжелые моменты спорт помогает не падать духом»

« Динамо » выразило соболезнования семьям погибших в результате ударов по складам Wildberries. Ночью логистические объекты Wildberries-Russ в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали подверглись атаке БПЛА, сообщили в пресс-службе компании.
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