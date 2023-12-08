Дворники в Петербурге убрали снег экстремальным способом и попали на видео

В Петербурге двое коммунальщиков решили счищать снег, забравшись на крышу лоджии. На опубликованном в сети видео показано, как двое мужчин с лопатами идут по крыше балкона и козырьку, где они сбивают сосульки и чистят поверхность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии