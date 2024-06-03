Красавица и чудовище: 20 девушек показали, насколько разными они могут быть на фото

Идеальная картинка в соцсетях — особенно в Инстаграм — всем уже порядком надоела. Надоели и многочисленные требования к внешности девушек со стороны общества, которым они должны следовать даже в виртуальном мире.
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