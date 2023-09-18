Вопрос гинекологу: «Если я увеличу грудь, что будет, когда я рожу ребенка, как кормить?»

фото: iStockphotoЯ собираюсь делать маммопластику, у меня есть вопросы: можно ли увеличить грудь во время беременности или сразу после лактации? Можно ли кормить грудью ребенка, если у меня импланты? Повлияет ли это на вкус молока?Мария, 28 лет Юлия Вербовая Медицина Акушер-гинеколог, врач высшей категории семейной клиники «Роддом на Фурштатской» Маммопластику можно делать во время беременности? Во время беременности запрещено делать любые операции, кроме тех, от которых напрямую зависит жизнь матери и ребенка.