Тройное ДТП с участием каршеринга «Ситидрайв» утром 21 июля собралось на КАД в районе Пискаревки. 🔹Кадрами с места аварии поделился читатель Мойки78.
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Тройное ДТП с участием каршеринга «Ситидрайв» утром 21 июля собралось на КАД в районе Пискаревки. 🔹Кадрами с места аварии поделился читатель Мойки78.