120-дюймовый телевизор с 4K 120 Гц и 80 Вт звука — из «коробочки». Лазерный ТВ Xgimi Aura 3 поступил в продажу

Он предлагается в комплектах с экранами Xgimi начала продажи лазерного проектора Aura 3, который производитель позиционирует как альтернативу крупноформатным телевизорам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым