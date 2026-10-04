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120-дюймовый телевизор с 4K 120 Гц и 80 Вт звука — из «коробочки». Лазерный ТВ Xgimi Aura 3 поступил в продажу

120-дюймовый телевизор с 4K 120 Гц и 80 Вт звука — из «коробочки». Лазерный ТВ Xgimi Aura 3 поступил в продажу

Он предлагается в комплектах с экранами Xgimi начала продажи лазерного проектора Aura 3, который производитель позиционирует как альтернативу крупноформатным телевизорам.

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