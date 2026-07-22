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Царьград

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Атака БПЛА: в Краснодаре повреждены 16 зданий и погибли два человека

Атака БПЛА: в Краснодаре повреждены 16 зданий и погибли два человека

В ночь на среду Краснодарский край подвергся атаке беспилотников. В результате повреждены 16 домов, два человека погибли, девять пострадали.

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