Артиллерия ВДВ России Расчёты орудий Д-30 на учениях, 2021 г.Российские воздушно-десантные войска имеют все необходимые вооружения и технику для действий в отрыве от основных сил.
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Артиллерия ВДВ России Расчёты орудий Д-30 на учениях, 2021 г.Российские воздушно-десантные войска имеют все необходимые вооружения и технику для действий в отрыве от основных сил.
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